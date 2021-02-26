В Уфе отстроена половина Бельского моста

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Уфе рабочие построили уже 330 из 688 метров Бельского моста. Закончить и открыть для проезда его планируют в октябре 2021 года, сообщил в своих соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

– Половину пути, можно сказать, прошли. Еще в августе прошлого года строители при помощи домкратов сдвинули первые сантиметры огромной конструкции, каждая весом в 1,5 тысячи тонн. А теперь они завершили очередной, шестой этап надвижки пролётного строения, – отметил руководитель региона.

По словам чиновника, вместе с обновленной развязкой на Валиди-Юлаева, которую планируют закончить к 1 сентября, мост существенно расширит пропускную способностью «южных ворот» города.