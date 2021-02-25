Следком по Башкирии официально подтвердил задержание вице-премьера регионального правительства Бориса Беляева

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Сегодня, 25 февраля, правоохранительные органы Башкирии задержали вице-премьера регионального правительства Бориса Беляева. Высокопоставленного чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. На исходе дня информацию об этом официально подтвердили в следкоме по Башкирии.

По версии следствия, в 2017 году будучи мэром Кумертау Борис Беляев подписал акт приема построенных в селе Маячном очистных сооружений. Однако объект не был введен в эксплуатацию, так как ответственные лица к тому моменту не провели пуско-наладочные работы и не провели исследования очищенных стоков воды. Якобы, Беляев все это знал, но все равно подписал бумаги.

Общая стоимость строительства составила 95 млн рублей, а исполнителем была государственная структура «Управление капитального строительства» Башкирии. Тогда ей руководил Рамзиль Кучарбаев, который в конце прошлого года стал министром строительства республики. К слову, сейчас он находится под домашним арестом – его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Что касается самого Бориса Беляева, то на данный с ним проводятся следственные действия.

- Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению, - сообщает пресс-служба следкома по Башкирии.