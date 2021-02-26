Реконструкцию Русского драмтеатра в Уфе оценили в 1,52 млрд рублей

Фото: Минкульт Башкирии

Накануне стало известно, что завершилась разработка проекта реконструкции Русского драматического театра в Уфе. Как сообщает РБК-Уфа со ссылкой на министерство культуры Башкирии, проект уже прошел государственную экспертизу. По данным издания, стоимость реконструкции здания оценили в 1,52 млрд рублей. 500 млн рублей из этой суммы власти республики планируют получить из федерального бюджета.

Согласно плану реконструкции Русского драмтеатра, к 2024 году будет отремонтирован большой зрительский зал на 643 места и малый на 71 место. Планируется также ремонт в зеркальном и репетиционном залах, административных залах, вестибюле и других помещениях. По проекту реставраторы должны заменить облицовку и гранитные ступени снаружи здания.