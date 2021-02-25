В Башкирии вакциной от коронавируса привились более 70 тысяч жителей

Вторым компонентом вакцины в Башкирии привилось 16 тысяч человек

В Башкирии первым компонентом вакцины от коронавируса привились 73,4 тысячи человек, 16 тысяч из них уже получили второй компонент. Такие данные по состоянию на 25 февраля дает региональное министерство здравоохранения.

За все время, по подсчетам ведомства, в республику поступило 113,5 тысячи доз вакцины от COVID-19. 64,7% этих прививок уже использовано.

В Башкирии с начала пандемии COVID-19 было зарегистрировано 28 156 случаев инфицирования, 22 332 человека выздоровело и 265 умерло. Прямо сейчас носителями коронавируса являются 5 568 жителей, 236 из них лежат в больницах – 15 в тяжелом состоянии, 8 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.