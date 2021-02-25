Когда в Башкирию придет весеннее потепление, метеорологи рассказали

Вместе с теплом в республику придут снегопад и метель Фото: Алексей ФОКИН

В последние дни зимы 35-градусные морозы в Башкирии сменятся потеплением. Температура воздуха в республике повысится благодаря балтийскому циклону, сообщили синоптики Башгидромета.

– Ожидается повышение дневных температур 27, 28 февраля до -3,-9, по северо-востоку республики до -13°, ночью температура воздуха -7,-12°, по северу республики -14,-19°, – отметили специалисты.

Впрочем, без ложки дегтя не обойдется. В зоне теплого фронта ухудшится погода: ожидается дождь различной интенсивности, метель и усиление утра до 15-20 метров в секунду.