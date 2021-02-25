В Башкирии за 2020 год было совершено 1103 коррупционных преступления

94 уголовных дела было возбуждено по фактам присвоения и растраты

В Башкирии по итогам 2020 года было совершено 1103 преступлений коррупционной направленности. Об этом на заседании республиканского парламента сообщил руководитель Следственного комитета региона Денис Черньятьев. По его словам, по количеству выявленных фактов коррупции 2020-й год в республике оказался «примерно на уровне» 2019-го.

– Нашими следователями возбуждено 418 уголовных дел. Основная часть материалов […]поступилf из МВД – 232, от органов прокуратуры и ФСБ – еще 100, от граждан, предпринимателей и организаций – 70. Проверками контрольно-счетной палаты выявлены либо подтверждены факты по 16 преступлениям, связанных с хищением бюджетных средств и криминальным распоряжением имуществом. В прошлом году эта цифра была «ноль», – констатировал главный следователь Башкирии.

Чернятьев добавил, что муниципальные контрольно-счетные органы не представили в СК ни одного материала в прошлом году. По мнению правоохранителя, это свидетельствует о том, что районные и городские ревизоры «находятся под полным контролем местных руководств. Несмотря на то, что им гарантирована независимость».

Глава СК РБ назвал депутатам Курултая-Госсобрания самые распространенные формы коррупции в Башкирии в 2020 году:

– присвоение и растрата – 94 уголовных дела;

– взяточничество – 87 (23 – в особо крупных размерах);

– мелкое взяточничество – 59;

– служебный подлог – 68;

– злоупотребление и превышение должностных полномочий – 66.

В суды республики направлено 143 уголовных дела в отношении 147 обвиняемых в 649 преступлениях коррупционной направленности. 6 дел прекращены.