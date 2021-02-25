Хабиров поручил установить не федеральных трассах в Башкирии «не менее 100 камер»

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Глава Башкирии Радий Хабиров после массового ДТП на трассе Уфа-Оренбург поручил установить в республике «не менее 100 камер» видеофиксации. Он потребовал от Минтраса завершить эту работу до 1 сентября текущего года.

– Не надо делить трассы на федеральные или республиканские. Все эти аварии происходят на территории Башкортостана, и мы с вами, а конкретно – Минтранс республики несёт за них ответственность, – отметил руководитель региона. – Комплексами фото- и видеофиксации у нас должны быть закрыты все дороги.

Хабиров также заявил, что соседний Татарстан устанавливает камеры на федеральных трассах, а отсутствие оных в Башкирии – «это огромная недоработка транспортного блока».