СМИ: задержан министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев

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Сегодня, 25 февраля, министр ЖКХ и вице-премьер Башкирии Борис Беляев был задержан правоохранительными органами. Об этом со ссылкой на очевидца сообщили «АиФ-Уфа».

По данным издания, чиновника задержали в рамках уголовного дела против главы Минстроя республики Рамзиля Кучарбаева. Напомним, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом бюджету региона в 95 млн рублей. По версии следствия, в 2017 году министр, который на тот момент возглавлял управление капстроительства, подписал акт приемки очистных сооружений в городе Кумертау. Однако на самом деле объект, построенный подрядчиком по контракту, не был готов к эксплуатации и не работает до сих пор. В том самом 2017 году мэром Кумертау был нынешний министр ЖКХ Борис Беляев.

Тем времени органы власти – минЖКХ РБ и правительство республики – информацию о задержании высокопоставленного чиновника пока не комментируют.