«Спасибо, что боролся»: из-за продолжительной болезни скончался известный врач Башкирии Радик Шакиров

23 февраля в стенах турецкой клиники скончался 57-летний Радик Шакиров, главный врач противотуберкулезного диспансера в Бирске, который боролся с раком крови. Об этом сообщили его дети в Инстаграме. Они поблагодарили всех, кто помогал собрать деньги на лечение их отцу и поддерживал.

- Благодарим каждого из вас за соучастие и поддержку, за финансовую помощь и молитвы. Два месяца в турецкой клинике подарили бесценное время и нестерпимую боль. Радик Нургалеевич трижды пережил здесь кризис и выкарабкивался. В субботу провели заветную пересадку костного мозга. Мы до последней минуты верили, что Папа вернется. Но случилось иначе, - написали они в соцсетях. - Пусть твоя душа обретет покой. Спасибо, что боролся и за каждый день, что был с нами. Светлой дороги, Папа. Мы тебя очень любим!

На фоне химии показатели крови упали, сатурация снизилась до 70%, увеличилась слабость. Некоторое время он был на кислородной поддержке дыхательной деятельности. Но после пересадки костного мозга он так и не очнулся.

Прощание с врачом состоится завтра 26 февраля в Бирске на ул. Свободы, д. 7 в 11:00.

Напомним, что «КП» писала о докторе в декабре 2020 года. О своей болезни он узнал в мае того же года. Лечился в РКБ имени Куватова, затем в одной из клиник Петербурга, где его лечили современными методами. Врачи делали все, что могут, но улучшений не было, ремиссии добиться не удалось.