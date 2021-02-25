Главный архитектор Уфы пообещал, что при реконструкции улицы Октябрьской революции дома сносить не будут

фото: 2гис // Ленк Ленк

Главный архитектор Уфы Олег Байдин заявил, что на улице Октябрьской революции при реконструкции не планируется сносить ни один дом. Об этом он сказал 25 февраля во время пресс-завтрака «Ъ-Уфа».

– У нас принято решение, что мы не будем сносить ни одного дома – вне зависимости от того, является он памятником или нет. […] Данный проект находится под кураторством глав региона и города. Ни один из домов здесь не исчезнет. […] Мы считаем, что вся улица является памятником, – сообщил чиновник и добавил, что при необходимости все 103 дома будут включены в реестр объектов культурного наследия.

Напомним, к 450-летию Уфы в 2024 году 1,9 километра улицы Октябрьской революции хотят сделать пешеходной. Она станет главным променадом исторического центра города.