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Главный архитектор Уфы пообещал, что при реконструкции улицы Октябрьской революции дома сносить не будут

Чиновник заявил, что сама улица является памятником культуры
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: 2гис // Ленк Ленк

фото: 2гис // Ленк Ленк

Главный архитектор Уфы Олег Байдин заявил, что на улице Октябрьской революции при реконструкции не планируется сносить ни один дом. Об этом он сказал 25 февраля во время пресс-завтрака «Ъ-Уфа».

– У нас принято решение, что мы не будем сносить ни одного дома – вне зависимости от того, является он памятником или нет. […] Данный проект находится под кураторством глав региона и города. Ни один из домов здесь не исчезнет. […] Мы считаем, что вся улица является памятником, – сообщил чиновник и добавил, что при необходимости все 103 дома будут включены в реестр объектов культурного наследия.

Напомним, к 450-летию Уфы в 2024 году 1,9 километра улицы Октябрьской революции хотят сделать пешеходной. Она станет главным променадом исторического центра города.

Улицу Октябрьской революции хотят сделать главным променадом Старой Уфы

Улицу Октябрьской революции хотят сделать главным променадом Старой Уфы