Главы районов Уфы начали фотографироваться с мусорками, объясняем, что происходит

Топ-чиновники Уфы после проверки руководства Башкирии начали инспектировать площадки для мусора и фотографироваться на фоне баков для отходов.

Все началось с того, что утром 24 февраля премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в компании министра ЖКХ решил проверить состояние мусорных контейнеров в историческом центре Уфы. Как оказалось, в самом конце улицы Ленина коммунальщики не успели вывезти мусор даже к 11 часам, хотя эти работы должны начинаться с 7 утра. Погуляв по дворам, Назаров также узнал, что местным жителям не хватает и самих мусорных контейнеров.

Спустя несколько часов главы всех семи районов Уфы начали спешно выкладывать фотографии, сделанные на фоне мусорных площадок. Самым оперативным оказался глава Демского района Уфы Айдар Базгутдинов. Затем о работе с вывозом мусора отчитался руководитель Октябрьского района Сергей Плотинков. Тройку лидеров закрывает глава Ленинского района Олег Котов.

Примечательно, что глава Советского района, в котором Назаров встретил недовольных уборкой мусора жильцов, отчитался о проверке контейнеров на территории только через сутки – днем 25 февраля.

Если вы не хотите ждать, когда к вашему переполненному мусорному контейнеру придет делегация чиновников, то можете пожаловаться на невывоз отходов по телефону горячей линии коммунальщиков из САХ по уборке города - 8-800-347-80-03.