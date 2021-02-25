Сотни жителей башкирского села остались без водоснабжения

Министр ЖКХ пообещал, что к утру 25 февраля водоснабжение будет восстановлено Фото: Мария ЛЕНЦ

В селе Шафраново Альшеевского района Башкирии около 300 жителей остались без водоснабжения из-за поломки насосного оборудования. О «непредвиденной ситуации» сообщил глава муниципалитета Дамир Мустафин.

– Работы по ремонту насоса уже начались. Приложим все усилия, чтобы утром водоснабжение восстановилось, – написал чиновник.

Глава Башкирии Радий Хабиров провёл экстренное совещание по обеспечению водой жителей села и поручил министру ЖКХ Борису Беляеву «взять ситуацию под личный контроль» и «оперативно провести ремонт». Руководитель ведомства заявил, что «все силы и средства для восстановления водоснабжения имеются», и «утром [25 февраля] у жителей вода будет». Пока официально о завершении восстановительных работ не сообщается. В соцсетях сельчане пишут, что воды все еще нет.