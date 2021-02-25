Утвержден список проектов жилищного строительства на 9,8 млрд в Башкирии

До 2024 года на развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры выделят 9,86 млрд рублей. Соответствующие изменения уже внесли в региональную программу развития строительного комплекса и архитектуры, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации 24 февраля. На выделенные средства, сказано в документе, планируют построить водоводы, канализационные и очистные сооружения в Уфе, Нефтекамске, Салавате и Стерлитамаке.

По информации РБК-Уфа, в Уфе построят, в частности, водовод в Кировском и Демском районах за 2,3 млрд рублей. В Затоне планируют проложить новый канализационный коллектор. В Ленинском районе Уфы предусмотрено строительство канализационно-насосной станции «Затон-Восточный». В Октябрьском районе Уфы создадут энергоцентр за 130 млн рублей для горячего водоснабжения и отопления, здесь также обустроят системы водоснабжения и водоотведения.

В Демском районе инженерную инфраструктуру благоустроят в новых кварталах около Кустаревского озера. В Нефтекамске – в микрорайоне №5, в Стерлитамаке – в новых кварталах Западного жилого района и в Прибрежном районе, в Салавате – микрорайон №8.