Тарифы на ЖКХ в Башкирии вырастут с 1 июля

Председатель госкомитета Башкирии по тарифам Светлана Бурдюк предупредила, что 1 июля произойдет изменение тарифа на отопление, передает «Эхо Москвы в Уфе». Руководитель ведомства назвала изменение плановым, уточнив, что оно происходит ежегодно.

– Сегодня действуют тарифы, установленные госкомитетом на 1 июля 2020 года. Тарифы экономически обоснованы для каждой ресурсоснабжающей организации. Их в республике более ста. Только в Уфе девять теплоснабжающих организаций. Сравнивать тарифы нужно при сопоставимых условиях, – отметила она.

По словам Бурдюк, на величину тарифа влияют много факторов, так как у каждой теплоресурсной организации «свои источники выработки тепловой энергии и условия покупки ресурсов».

– Схема для Уфы утверждена Минэнерго России. Есть у нас уфимский хлопчатобумажный комбинат, там тарифы ниже, чем у «БашРТС» и «УИСа», есть уникальная котельная в микрорайоне фанерно-плитного комбината, у которой тариф — 1167 рублей. Но есть микрорайон «Цветы Башкирии», где организация заявилась к нам с тарифом в 6900 рублей за гигакалорию, тариф в результате получился 2900, мы взяли только самое необходимое, – отметила она.