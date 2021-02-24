В Башкирии из-за погодных условий продлили перекрытие движения в двух районах

Минтранс республики передал, что в Башкирии продлили ограничение движения в двух районах из-за сложных погодных условий. По предварительным данным, запрет установлен до 10:00 25 февраля.

В сообщении ведомства передается, что в Баймакском и Абзелиловском районах перекрыты следующие дороги:

– Сибай - Кусеево - Халилово (км 0+000 - км 41+100_;

– Аскарово - Альмухаметово - Сибай _км 0+000 - км 66+600);

– подъезд к Магнитогорску (км 0+000 - км 4+900);

Озерное отделение совхоза - Кусимовский рудник (км 0+000 - км 27+700).

– Время ограничения может быть изменено. Уважаемые водители! Настоятельно рекомендуем не выезжать на дороги до наступления благоприятных погодных условий, – передали в ведомстве.

МЧС Башкирии публиковало ранее штормовое предупреждение на грядущую ночь 25 февраля. По данным ведомства, в республике ожидается сильный мороз – до -38°. Ночью по юго-востоку региона пройдет низовая метель.