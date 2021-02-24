В Уфе будут судить подростка, который заявлял о бомбе в больнице и с пистолетом ограбил салон сотовой связи

Подросток во время ограбления салона сотовой связи // фото: СК РБ

Уфимский суд будет рассматривать уголовное дело по двум статьям в отношении 15-летнего подростка. Юношу обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и разбойном нападении с оружием. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В августе 2020 года малолетний уфимец лечился в детской больнице, где взял у соседа по палате мобильный телефон и позвонил в службу спасения, которой заявил, что здание лечебницы заминировано.

В том же году, но уже в октябре неугомонный подросток решил совершить налет на магазин сотовый связи. Он зашел туда с пистолетом и, угрожая продавцу пистолетом, разбил стеллаж. Оттуда он похитил четыре мобильника общей стоимостью в 53 тысячи рублей.

В первом случае хулигана вычислили правоохранительные органы, а во втором задержал прохожий – он заметил бегущего школьника с пистолетом и новыми телефонами в руках.

Во время следствия обвиняемый свою вину не признал. Материалы уголовного дела будет рассматривать Калининский районный суд.