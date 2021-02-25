Мировые судьи Башкирии в 2020 году рассмотрели рекордное количество дел

Мировые судьи Башкирии приняли к рассмотрению более 767 тысяч дел

В прошедшем, 2020 году мировые судьи Башкирии рассмотрели рекордное количество дел. Всего они приняли к производству более 765 тысяч материалов – это 81,8% всех дел судов республики. Об этом 24 февраля сообщил региональный Госкомитет по делам юстиции.

– Рассмотрено 764 367 дел, что стало новым рекордом по числу оконченных дел (на 3 % больше, чем в предыдущем году (739 763 дела)), – передали в ведомстве.

616 098 дел, рассмотренных мировыми судьям, были гражданскими, 7 688 – уголовными и 141 416 – административными.