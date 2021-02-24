Самолет из Уфы совершил внеплановую посадку в аэропорту Екатеринбурга

Самолет, не долетев до Челябинска, приземлился в Кольцово Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня днем, 24 февраля, самолет из Уфы был вынужден совершить внеплановую посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Лайнер следовал в Челябинск, однако из-за сложных метеоусловий в области долететь до туда не получилось. Сейчас пассажиры ожидают вылета в аэропорт назначения, сообщил URA.RU со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани Екатеринбурга.

Помимо уфимского борта, до Челябинска не смог долететь самолет из Москвы. Он тоже приземлился в Кольцово.

Коллеги из «КП-Челябинск» пишут, что у них в области режим ЧС из-за сильных метелей и аномально низких температур введен сразу в нескольких районах.