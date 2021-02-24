В Башкирии начнут распродажу элитных иномарок должников

В Башкирии выставят на продажу дорогие иномарки должников, которые больше не могу выполнять свои финансовые обязательства.

Похожие аукционы судебные приставы проводят среди арестованных за долги автомобилей. Журналисты портала UfacityNews.ru сообщают, что на этот раз будут распродавать следующие модели дорогих иномарок.

- «Mercedes-Benz S 500» 2008 года выпуска с начальной ценой в 747 150 рублей

- «Toyota Land Cruiser» 150 2012 года выпуска с начальной ценой в 1 370 625 рублей

- BMW X5 2010 года выпуска с начальной ценой в 1 445 000 рублей.

Также приставы распродают и более ходовые и популярные модели иномарок. Например, стоимость «Lada Granta» 2019 года выпуска начинается с 463 420 рублей. «Mazda 3» 2014 года выпуска обойдется новому хозяину как минимум в 567 375 рублей.

Сам аукцион пройдет 16 марта.