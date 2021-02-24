«Все новые и новые испытания»: Хабиров обратился к жителям Башкирии с предостережением

фото: Радий Хабиров // vk.com

Глава Башкирии Радий Хабиров 24 февраля в своих соцсетях обратился к жителям республики с предостережением в связи с сильными морозами и метелью. Ненастная погода в регионе бушует последние два дня.

– Наша суровая башкирская зима не хочет сдаваться, подкидывает всё новые и новые испытания. Который день стоит лютый мороз, а на дорогах, […] низовая метель и ухудшение видимости. И тут даже хорошие трассы, оснащённые дорожными знаками, камерами, светофорами, могут быть опасными, если не соблюдать осторожность и скоростной режим, – написал руководитель региона.

Он отметил, что уже дал поручения усилить работу дорожных служб. Хабиров попросил жителей беречь себя, быть осторожными и не выезжать в дальний путь без необходимости. Лучше приехать позже – но целыми и невредимыми, отметил глава.

По данным Радия Хабирова, сейчас остаются перекрытыми несколько участков дорог в Абзелиловском и Баймакском районах. Вот список трасс, где прямо сейчас действуют ограничения для движения транспорта:

Абзелиловский район

– подъезд к Магнитогорску;

– озерное отделение совхоза – Кусимовский рудник;

– Аскарово-Альмухаметово-Сибай;

– Центральная усадьба совхоза «Красная Башкирия» - Покровка.

Баймакский район

– Сибай-Кусеево-Халилово;

– Сибай-Акъяр;

Аскарово-Альмухаметово-Сибай.

Все ограничения будут действовать как минимум до 21:00 24 февраля.