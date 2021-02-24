В Уфе 22-летний посетитель обстрелял из пистолета дверь торгового центра

Инцидент произошел глубокой ночью 24 февраля

Минувшей ночью, 24 февраля, посетитель уфимского торгового центра около восьми раз выстрелил из травматического пистолета во входную дверь. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По предварительным данным, все произошло в ТЦ в районе Зеленой рощи. Сотрудники уголовного розыска по подозрению в стрельбе задержали двух молодых людей в состоянии алкогольного опьянения – обоим по 22 года. Как объяснили в МВД Башкирии, пистолетом воспользовался только один из парней.

– Приятели отдыхали в клубе торгового развлекательного комплекса. Сотрудник охраны за ненадлежащее поведение выпроводил посетителей из заведения. После чего один из них достал пистолет и выстрелил несколько раз в сторону входной двери, после чего оба приятеля попытались скрыться, – отметили в правоохранительном ведомстве.

Известно, что стрелявший ранее уже привлекался к уголовной ответственности – за незаконное ношение, изготовление и сбыт оружия.