Число случаев коронавируса в Башкирии перевалило за 28 тысяч

На госпитализации с коронавирусом лежат 256 пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии с начала пандемии было зарегистрировано 28 024 случая коронавируса. Суточный прирост заболевших составил 142 человек, сообщил 24 февраля региональный оперштаб.

За день умерли еще три человека. Всего жертвами COVID-19 стали 262 жителя республики.

Общее число выздоровевших от коронавируса составляет 22 098 человек, за последние 24 часа выписались 37 пациентов.

Носителями инфекции прямо сейчас являются 5 664 жителя, 256 из них находятся на госпитализации, остальные 5 408 лечатся дома, поскольку переносят болезнь в легкой форме.