В Уфе из мэрии и нескольких школ эвакуировали людей из-за сообщений на электронной почте

По всем тревожным вызовам работают правоохранительные органы и аварийные службы

Сегодня, 24 февраля, в Уфе из здания мэрии и нескольких школ эвакуировали людей из-за сообщений о минировании, поступивших на электронную почту учреждений. Об этом рассказал «Башинформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Точное число учебных заведений, которые получили «анонимки» о заложенных взрывных устройствах, пока неизвестно. Информагентство пишет, что детей и учителей вывели из восьми школ, городской канал «Вся Уфа» - что из 15. Все тревожные сигналы отрабатывают правоохранительные органы и аварийные службы. В МВД заявили, что по данным фактам проводятся проверки.