Парламент Башкирии хочет разрешить электромобилям бесплатно парковаться на государственной земле

Депутаты считают, что бесплатные парковки повысят интерес в электромобилям Фото: Евгения ГУСЕВА

Парламент Башкирии рассмотрит законопроект, который позволяет электромобилям бесплатно парковаться на муниципальной и государственной земле. Ранее такую же поблажку депутаты предложили сделать для машин, которые принадлежат многодетных семьям.

Как пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, возможность бесплатной стоянки для электромобилей – это стимулирующая мера, которая должна подогреть интерес водителей в этому виду транспорта.

– Автомобилей на дорогах республики становится все больше, а загруженные автодороги представляют угрозу экологическому благополучию городов. В связи с этим парламент республики предпринимает последовательные шаги для популяризации «чистых» технологий, – отметил Толкачев.

Парламентарий считает, что подобные преференции будут особенно актуальными для Уфы и Стерлитамака как промышленно развитых территорий.