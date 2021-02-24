Загадочно пропавшего месяц назад 25-летнего парня из Башкирии обнаружили в неожиданном месте

фото: соцсети

Пропавший более месяца назад 25-летний Яков Бородия из башкирского города Бирска был обнаружен полицейскими в поезде. Об этом сообщил новостной портал CityTraffic.ru. По данным издания, молодой человек исчез еще в январе, в ночь с 21 на 22 число, после чего был объявлен в федеральный розыск. Накануне своей пропажи он удалился из соцсетей и сменил номер телефона.

Бородия попался полицейским Сызрани, которые сопровождали поезд рейса «Москва – Челябинск». Они проверили у него документы и сверили информацию с базой данных пропавших. Как пояснил Яков, он решил уехать в другую область на заработки и решил никому об этом не сообщать. А когда его обнаружили, он возвращался обратно в родную республику.

– Информация о том, что пропавший найден, передана инициаторам розыска, – сообщила Сызранского ЛО МВД России на транспорте Екатерина Журжина.