В Башкирии как минимум 30 человек застряли в снежных заносах

фото: Госкомитет РБ по ЧС

На трассах Башкирии вечером 23 февраля в снежных заносах застряли более 30 человек. Об этом сообщил Госкомитет республики по ЧС.

– Первые сигналы с просьбой о помощи начали поступать спасателям города Белорецка: в Абзелиловском районе […] застряла машина с двумя пожилыми людьми. Но, не успев спасти одних пострадавших, спасателям начали поступать новые сигналы о помощи: на трассе в Абзелиловском районе образовался затор из 50 автомашин, – передали в аварийном ведомстве.

После этого белорецкие и сибайские спасатели на трассе Сибай-Альмухаметово вытащили из снежного плена 15 человек, в том числе одного ребенка. Сотрудники также выезжали вызволять двоих водителей КамАЗов-снегоуборщиков, застрявших в Баймакском районе республики.

– Неспокойная ночь выдалась и у спасателей Кумертау. В Куюргазинской районе в снежном заносе застряло 6 автомобилей, – отметили в Госкомитете.

Там добавили, что сейчас ситуация на дорогах все еще не улучшается, а сигналы о помощи продолжают поступать.