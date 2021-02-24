Синоптики назвали дату, когда в Уфу придет резкое потепление

Погода в Башкирии изменится в ближайшую субботу Фото: Алексей ФОКИН

Башкирия уже несколько дней скованна сильнейшими за эту зиму морозами и ветром. Ночью и утром температура падает до -35, -40°, днем столбики термометров стабильно показывают -20, -25°. По данным Башгидромета, такая же погода сохранится и в ближайшие три дня, включая сегодняшний. Однако потепления осталось ждать совсем недолго.

Уже в ближайшую субботу, 27 февраля, температура воздуха в республике резко поднимется: Gismeteo обещает ночью -19°, днем -3°. Вместе с долгожданным теплом на регион обрушится сильный снег. Кроме того, прогнозируется шквалистый ветер, максимальная скорость которого составит 15 метров в секунду.