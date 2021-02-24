В Башкирии вынесли приговор мужчине, который пьяным за рулем насмерть сбил 14-летнюю девочку и пытался скрыться

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На днях Стерлитамакский городской суд вынес приговор местном жителю, который в прошлом году за рулем авто сбил двух 14-летних девочек. Мужчина был признан виновным, сообщила региональная прокуратура.

Напомним, это ДТП случилось в июне 2020 года. Водитель на "Ладе Калина" в состоянии сильного алкогольного опьянения превысил скорость, не справился с управлением и заехал на тротуар, где совершил наезд на школьниц. От полученных травм одна из них скончалась в карете «скорой», вторая получила тяжкий вред здоровью и стала инвалидом.

фото: ГИБДД РБ

– После случившегося обвиняемый попытался скрыться с места происшествия, но был задержан очевидцами, – добавили в прокуратуре. – Мужчина признал свою вину в совершении преступления.

Осужденного приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии-поселении. С него также взыскали 1,8 млн рублей в пользу потерпевших.