На 2-километровом участке трассы в Башкирии столкнулись 39 автомобилей

фото: ГИБДД РБ

Днем 23 февраля на двухкилометровом участке трассы Уфа-Оренбург в Аургазинском районе столкнулись сразу 39 автомобилей. Ранее сообщалось, что на 80-м километре этой дороги ударились только 15 машин. Сегодня в ГИБДД уточнили, что серия аварий с еще большим количеством транспорта случилась на отрезке с 79 по 81 километр. Как отметили в ведомстве, все происшествия случились «в условиях метели, сильного бокового ветра и слабой видимости».

– В результате аварий пострадали 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних девочек, 16 и 12 лет, – добавили в Госавтоинспекции. – На месте происшествия были задействованы пять экипажей ГИБДД, которые помогали участникам ДТП выбраться из автомобилей и оказывали им всевозможную помощь.

В ГИБДД добавили, что никаких недостатков улично-дорожной сети выявлено не было.