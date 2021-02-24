Экспозицию нового музея полярников в Уфе закупят за 36 млн рублей

Фото: Башкультнаследие

Накануне Национальный музей башкирии разместил на сайте госзакупок объявление и техническую документацию с требованиями на приобретение будущей экспозиции нового музея полярных исследователей. Предполагается, что музей полярников имени Валериана Альбанова появится в Уфе в конце мая 2021 года и будет располагаться в историческом здании на улице Свердлова, 88а.

Согласно технической документации, размещенной на сайте госзакупок, победитель аукциона на деньги из республиканского бюджета должен будет представить экспозицию будущего музея. Подрядчик должен успеть закончить работу до 20 мая, так как уже на 26 мая запланировано открытие нового музея.

Как пишет РБК-Уфа, экспозиция музея полярников имени Альбанова должна занимать 319,7 квадратных метров. Концепцию для нее ранее разработал Национальный музей Башкирии.