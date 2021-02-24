Жители Башкирии за год стали меньше тратить на платные услуги

Фото: Рустем Ахунов

Аналитики Башстата сравнили основные статьи расходов жителей Башкирии в январе 2020 и январе 2021 годов. В частности, специалисты сравнивали, сколько всего жители республики потратили на те или иные товары и услуги. Как оказалось, в начале этого года потребители потратили на всевозможные платные услуги 20,2 млрд рублей. Это на 10,7% меньше, чем годом ранее.

В Башстате также подсчитали, что самая высокая доля расходов у жителей региона приходятся на коммунальные платежи. В среднем на коммуналку в январе 2021 года потребители в Башкирии потратили около 29,5% своих семейных бюджетов. На телевидение, интернет и сотовую связь потратили 15,9% доходов, на образование – 11,7%, на медицинские услуги – 11,4%, а на бытовые нужды – 11,6%.

Всего за январь 2021 года жители Башкирии потратили на бытовые нужды 2,3 млрд рублей. Это на 19,2% меньше, чем в прошлом году. Более половины этих расходов пришлись на ремонт и строительство жилья, ремонт автомобиля и на парикмахерские услуги.