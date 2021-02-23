В Башкирии из-за погоды временно перекрыли несколько дорог

Несколько автомобильных дорог полностью перекрыты до утра Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня вечером, 23 февраля, в Баймакском районе Башкирии временно ограничили движение по четырем автомобильным дорогам. Как сообщает Управление дорожного хозяйства республики, из-за неблагоприятных погодных условий закрыто движение для всех видов транспорта до 9:00 24 февраля.

До утра следующего дня на 41 километр перекрыта дорога Сибай - Кусеево – Халилово.

Движение по дороге Магнитогорск – Ира закрыто с 84 километра по 89-й и с 97 по 156 километр.

Перекрыт для движения участок дороги Серменево - Амангильдино – Баймак со 101 километра до 183 км.

По данным Управления дорожного хозяйства Башкирии закрыта дорога Сибай – Акъяр с «нулевого» километра и до 46 километра. Как отметили в Управлении, список дорог, где вводятся ограничения, будет пополняться.

Напомним, сегодня днем МЧС по Башкирии предупреждало о резком ухудшении погоды на юго-востоке республики.