У безработной жительницы Уфы племянник похитил со счетов в Австрии 5 млн рублей

Фото: Рустем Ахунов

Накануне в Уфе в отделение полиции обратилась 41-летняя безработная горожанка, которая заявила, что ее счета за границей кто-то «обчистил». Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, женщина сообщила, что деньги пропали в период с 12 по 18 февраля, но куда они могли деться она объяснить не смогла. Как выяснилось, на ее банковских счетах, открытых в банках Австрии, хранились пять миллионов рублей.

Поначалу сотрудники полиции не смогли установить ни подозреваемого в краже, ни даже способ, которым она была совершена. Но, вскоре в этом необычном деле появился первый подозреваемый. По словам собеседника, в тот же день в отделение полиции доставили безработного 26-летнего племянника хозяйки австрийских банковских счетов. Сейчас молодого человека подозревают в мошенничестве, возбуждено уголовное дело.