МЧС по Башкирии предупреждает об опасных погодных явлениях

На отдельных участках дорог ожидается ухудшение видимости из-за метели до 500 метров и менее Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В ближайшие сутки в Башкирии прогнозируются опасные погодные явления: метель, снежные заносы. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в ночь на 24 февраля ожидаются порывы ветра до 26 метров в секунду, а температура воздуха в северных районах упадет до -35 ºС. Синоптики прогнозируют также ухудшение видимости из-за метели до 500 метров.

В ближайшие сутки в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. На юго-востоке республики прогнозируется небольшой снег, метель, снежные заносы на дорогах. Ветер северный, северо-западный 9-14 метров в секунду, местами порывы до 17-22 м/с, на юго-востоке ночью и утром порывы до 26 м/с. Температура воздуха ночью составит -24, -29 ºС, на севере республики до -35 ºС. Днем воздух прогреется до -20, -25 ºС, на юго-востоке региона до -15 ºС. На отдельных участках дорог ожидается ухудшение видимости из-за метели до 500 метров и менее.