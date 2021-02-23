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В Уфе устранили аварию, из-за которой пять многоэтажек остались без отопления

Об этом сообщает управление гражданской защиты населения города
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба УГЗ Уфы

Фото: пресс-служба УГЗ Уфы

В минувший понедельник, 22 февраля в Уфе произошла коммунальная авария, в результате которой без отопления остались пять многоквартирных домов. ЧП произошло вечером в Советском районе башкирской столицы. По сообщениям Управления гражданской защиты населения, без горячей воды и отопления остались жители домов по адресам: улица Антонова, 2 и 4 и Карла Маркса, 52, 54 и 83.

К счастью, уфимские спасатели и коммунальщики оперативно прибыли на место ЧП и устранили аварию. По данным пресс-службы УГЗ Уфы, водоснабжение и отопление удалось восстановить уже в 23:45 по уфимскому времени.

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