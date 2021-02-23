В Башкирии жертвами коронавируса стали еще три человека

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Федеральный портал Стопкоронавирус.рф опубликовал обновленные данные о ситуации с распространением коронавируса по регионам России. По информации портала, за прошедшие сутки в Башкирии зафиксировали 143 новых случая заражения COVID-19. Итого на 23 февраля 2021 года общее количество заболевших коронавирусом с начала пандемии в республике достигло 27882 человека.

По данным Стопкоронавирус.рф за прошедшие сутки с полным выздоровлением выписались 102 пациента, переболевшие ковидом. К сожалению, по данным федерального портала в Башкирии за сутки от коронавируса и его последствий скончались три человека. Общее количество смертей от ковида в республике достигло 259 человек.

Оперативный штаб Башкирии по борьбе с коронавирусом и Минздрав республики пока не подтверждают эти данные. На официальных ресурсах администрации главы региона также нет новых данных по распространению COVID-19.