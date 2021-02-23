Житель Башкирии на снегоходе провалился под лед на реке Белая

Фото: госкомитет Башкирии по ЧС

В минувший понедельник, 22 февраля, в службу спасения поступило сообщение о ЧП в Иглинском районе. Как оказалось, вечером около села Охлебинино молодой человек на снегоходе провалился под лед на реке Белая. В экстренные службы незамедлительно позвонил его отец.

По данным госкомитета Башкирии по ЧС, молодой человек смог самостоятельно выбраться из воды и добраться до берега. Прибывшие на место спасатели выяснили, что мужчина провалился под лед во время движения по реке. Известно, что снегоход из реки достать так и не удалось.

Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, после осмотра бригадой скорой помощи мужчина отказался от госпитализации.