Тело жителя Башкирии два дня пролежало в собственном доме

Фото: Рустем Ахунов

На днях сотрудники полиции и сыщики следкома по Башкирии прибыли в деревню Курамино, где в одном из домов было обнаружено тело местного жителя. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, 70-летний мужчина после смерти как минимум двое суток пролежал в собственной комнате. По словам собеседника, предварительная причина смерти пенсионера – отравление угарным газом.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места происшествия продукты горения и отправили тело на судебно-медицинскую экспертизу. По данным источника, местный житель мог скончаться 18 февраля. Тело было обнаружено 20 февраля.