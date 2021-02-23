Глава Башкирии поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 23 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества. Поздравление опубликовано на официальном сайте главы республики.

В поздравлении Радий Хабиров отметил, что День защитника Отечества – всенародный праздник, который объединяет все поколения россиян. Этот день является «символом мужества, любви к Родине, готовности встать на ее защиту».

- Мы благодарим всех, кто с честью несет воинскую службу, крепит своим добросовестным трудом надежный щит Отчизны на оборонно-промышленных предприятиях. Преклоняемся перед подвигами ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, воинов-интернационалистов, ветеранов локальных конфликтов. Сердечной признательности заслуживают матери и жены солдат и офицеров – хранительницы семейного очага, родители, воспитывающие детей верными сынами и дочерями Отечества, - написал глава Башкирии Радий Хабиров.

В поздравлении в адрес жителей Башкирии руководитель региона отметил, что в республике сложилась богатая традиция патриотического воспитания, а в прошлом году ряды вооруженных сил России пополнили более девяти тысяч призывников из Башкирии.

- Наши земляки достойно служат практически во всех родах войск. Мы можем быть уверены – боеготовность российских Вооруженных Сил находится на высоте. Вместе мы приложим все силы, чтобы жизнь в республике, стране была процветающей и счастливой, - подчеркнул в поздравительной речи Хабиров.

Глава Башкирии пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, мирного неба и «всего самого доброго!».