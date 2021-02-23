Морозы и метели: какая погода ждет жителей Башкирии в ближайшие дни

На дорогах ожидается гололедица и метели Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным Башгидрометцентра в ближайшие три дня погода в Башкирии будет морозной и ветреной. Так, 23 февраля прогнозируется небольшой снег, местами метели. На некоторых участках дорог ожидаются снежные заносы, накаты и гололедица. Ветер северо-восточный, умеренный, на юго-востоке республики порывы до сильного. Температура воздуха ночью -25, -30 ºС, в некоторых районах -33, -38 ºС. Днем воздух прогреется до -19, -24 градусов Цельсия.

В предстоящую среду, 24 февраля в Башкирии ожидается небольшой снег и метель. Ветер северо-восточный, умеренный с порывами до сильного. Ночью столбики термометров покажут 26, 31 ºС, при прояснениях до -37 ºС. Днем потеплеет до -20, -25 ºС.

25 февраля по данным Башгидрометцентра обойдется без существенных осадков, ветер северный, умереный. Температура воздуха ночью опустится до -27, -32 ºС, местами до -38 ºС. Днем воздух прогреется до -18, -23 ºС.