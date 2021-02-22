Пять многоквартирных домов в центре Уфы остались без тепла из-за аварии

Сейчас на месте работают спасатели, сотрудники Управления жилищного хозяйства города и аварийные бригады ООО БашРТС.

В Советском районе Уфы вечером 22 февраля в пяти жилых домах произошло аварийное отключение центрального отопления.

В Управлении гражданской защиты сообщили, что без горячего водоснабжения остались потребители, проживающие в домах по улице Антонова, 2 и 4, а также в домах по улице Карла Маркса, 52, 54 и 83.

Сейчас на месте работают спасатели, сотрудники Управления жилищного хозяйства города и аварийные бригады ООО БашРТС.

Выясняются причины ЧП, устраняется авария.

Напомним, что похожий случай произошел в начале месяца, когда без тепла остались 32 дома.