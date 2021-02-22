Когда в Башкирии закончатся холода

В субботу 27 февраля столбики термометров покажут +2

Февраль 2021 года испытывает жителей Башкирии на прочность – с каждым днем на улице становится все холоднее. Минувшая ночь была одной из самых холодных в эту зиму.

Синоптики рассказали, когда же морозы, наконец, отступят, и придет потепление.

Резкая смена погоды ожидается уже в конце этой недели 26 февраля в пятницу. В последний будний день выпадет большое количество снега, температура воздуха составит -15 градусов. А в ночь на субботу ожидается -4, снегопады продолжатся.

В субботу 27 февраля столбики термометров покажут +2, выпадут снег с дождем, ожидается сильный ветер до 15 м/с. Последний день зимы также будет теплым, воздух прогреется до +1 градуса.