Житель Башкирии покончил с собой в дорогом отеле в центре Москвы и оставил четыре послания

ФОТО: booking.com

Тело 32-летнего жителя Нефтекамска накануне днем 19 февраля обнаружили в одном из номеров дорогого отеля в Москве.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», мужчина покончил с собой в апартаментах «Пента». Источник отметил, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено. С места происшествия правоохранители изъяли целых четыре предсмертные записки.

На момент обнаружения труп пролежал 12 часов.

На сегодняшний день проводится проверка по факту находки тела. Тело мужчины направлено в морг Москвы.

Что послужило причиной такого страшного поступка, пока неизвестно, как и то, жил ли мужчина там последнее время или просто приехал на несколько дней.