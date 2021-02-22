Житель Башкирии покончил с собой в дорогом отеле в центре Москвы и оставил четыре послания

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Тело 32-летнего жителя Нефтекамска накануне днем 19 февраля обнаружили в одном из номеров дорогого отеля в Москве.
Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», мужчина покончил с собой в апартаментах «Пента». Источник отметил, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено. С места происшествия правоохранители изъяли целых четыре предсмертные записки.
На момент обнаружения труп пролежал 12 часов.
На сегодняшний день проводится проверка по факту находки тела. Тело мужчины направлено в морг Москвы.
Что послужило причиной такого страшного поступка, пока неизвестно, как и то, жил ли мужчина там последнее время или просто приехал на несколько дней.