«Врачи давили мне на живот»: в Башкирии после тяжелых родов мальчику парализовало руку

Ребенок получил родовую травму – его правая рука полностью обездвижена.

В Башкирии собирают деньги на лечение трехлетнему Роберту Уколову из Стерлитамака. Малышу требуется реабилитация после операции в Ярославле.

Как рассказала мама Роберта, роды у нее проходили очень тяжело – врачи давили ей на живот и вытягивали младенца. В итоге получилось так, что ребенок получил родовую травму – его правая рука полностью обездвижена.

- Мы лежали месяц в Стерлитамаке, в Уфе через каждые три месяца, но результатов было мало, а упущенного времени много. Плечо у сына вывернуто вовнутрь, отвести правую руку назад, согнуть и разогнуть в локте у него не получается, - говорят родители.

В 2020 году мать Роберта узнала про доктора Михаила Новикова из Ярославля, который успешно лечит такие параличи. Врач прооперировал ребенка в марте 2020 года, а теперь Роберту требуется реабилитация, чтобы закрепить результаты.

Сумма сбора к 1 марта 2021 года 71 000. У семьи нет таких денег, и они были вынуждены обратиться к неравнодушным, чтобы сохранить ребенку руку.

На помощь к ним пришла Регина Биргулиева волонтер и открыла сбор средств.

Если вы хотите помочь, это можно сделать переводом средств на карту Сбербанка – 4817760120619568 Регина Фанусовна (Обязательно указать «Роберту»).