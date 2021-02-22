В Башкирии закрыт сбор средств на лечение мальчику Богдану, которого бросил отец из-за болезни

. У Богдана хромосомная аномалия, грубая задержка психомоторного и физического развития, микроцефалия и еще целый ряд заболеваний.

Сбор средств для двухлетнего Богдана из Стерлитамака, который имеет кучу заболеваний и нуждается в долгом и серьезном лечении, закрыт. Об этом «КП-Уфа» сообщила волонтер Регина Биргулиева, которая обратилась к неравнодушным. Она пояснила, что деньги в очередной раз выделила предприниматель из Уфы.

- Ура, наконец, Богдану сбор закрыли. Снова помогла руководитель ТЦ «Ультра». Завтра мы летим в Екатеринбург на лечение, - сказала Регина.

Отметим, что сбор длился долгое время, его никак не получалось закрыть. Если бы к 23 февраля не собрали деньги, поездку снова пришлось бы отложить. У Богдана хромосомная аномалия, грубая задержка психомоторного и физического развития, микроцефалия и еще целый ряд заболеваний.

Напомним, что о Богдане «КП» писала в начале месяца. Он воспитывается одной матерью – отец отказался от них, узнав о болезнях сына. 35-летняя женщина теперь тянет троих детей одна.