В Уфе в 2021 году бульвар Ибрагимова ждет капитальный ремонт

Общая протяженность ремонта составит более 1,7 км. Фото: Эльвина АПАРИНА

В ближайшие два года 2021-2022 бульвар Ибрагимова в Уфе ждет капительный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Деньги на реконструкцию бульвара будут выделены из трех бюджетов – федерального, регионального и местного (городского).

Отмечается, что общая протяженность ремонта составит более 1,7 км.

В 2021 году рабочие сделают дождевую канализацию и сеть водопровода, заменят бордюры и уложат новый асфальт. В 2022 году запланированы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Здесь появятся новые светофоры, дорожные знаки и разметка, наружное освещение.

Что касается перекрытия, бульвар будут закрывать для движения поквартально, когда будут класть новое дорожное полотно.