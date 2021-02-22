В Башкирии на трассе насмерть сбили пешехода

Несчастный получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте аварии.

Вечером в Бирском районе республики на трассе Уфа-Бирск-Янаул произошлот смертельное ДТП с участием пешехода. Как рассказали в ГИБДД республики, 60-летний житель Архангельского района за рулем «Renault Duster» сбил 56-летнего жителя Мишкинского района, который переходил дорогу в неположенном месте.

Несчастный получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте аварии.

По факту ДТП начато разбирательство. Всего за минувшие сутки в регионе произошло восемь автоаварий, в которых четверо погибли, 13 пострадали.