В МЧС Башкирии предупредили о сильных морозах в канун праздника

По данным Башгидромета, с 20:00 22 февраля до 20:00 23 февраля в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами метель.

В МЧС Башкирии снова предупредили об аномальных морозах.

По данным Башгидромета, с 20:00 22 февраля до 20:00 23 февраля в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами метель. На отдельных участках автодорог возможны снежные заносы, снежный накат, гололедица.

Ветер будет дуть с северо-востока с порывами до 17 м/с, местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью составит -25, -30 градусов, местами -33, -38, днем -19, -24.

В ведомстве напомнили о том, как важно убедиться в исправности электрооборудования и не перегружать электросеть.

- Не перекаливайте печи и не складируйте вблизи горючие материалы, - попросили в МЧС.

Отметим, что ночь 22 февраля была одной из самых холодных. Температура воздуха местами опустилась до -40.