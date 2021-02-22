В столкновении двух иномарок в Башкирии погибла женщина

В ГИБДД отметили, что по факту аварии начато разбирательство. Будут установлены ее причины и условия.

Вчера 21 февраля днем в Мелеузовском районе Башкирии на 157 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись «Renault Sandero», которым управлял 30-летний уфимец, и встречная «Skoda Octavia», за рулем которой был 21-летний житель Кумертау.

Удар был такой силы, что 56-летняя пассажирка второй иномарки получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте аварии.

В ДТП пострадали еще двое пассажиров из «Renault Sandero».

В ГИБДД отметили, что по факту аварии начато разбирательство. Будут установлены ее причины и условия.

Отметим, что это вторая авария за вчерашний день, в которой погибла женщина. Несколькими часами ранее ДТП в Гафурийском районе унесло жизнь 51-летней пассажирки.