Хабиров рассказал, какой подарок ему сделали на 23 февраля

Радий Хабиров рассказал, что ему подарили книгу «100 советов мэру» - глава читает ее уже третий час и сам себе удивляется.

В канун Дня защитников Отечества Радий Хабиров рассказал, что ему подарили книгу «100 советов мэру» - глава читает ее уже третий час и сам себе удивляется.

- Во-первых, как человек, поработавший и в стройотряде, и мэром, и в большом регионе, честно скажу, недолюбливаю плодовитых писателей, которые, как любит говорить уважаемый мной Муртаза Губайдуллович, «тремя курами не командовали», да и в отношении родной Уфы авторы никогда не выбирали выражений, вытаскивая какую ниже историю из-под забора, и пытались формировать определенный флер... но! Книга, по мне - классная, очень просто, очень понятно, очень полезно написана, - написал глава региона.

Он отметил, что в условном Ишимбае или Баймаке на сегодняшний день тяжело создать комфортную среду как в Зарядье или Праге, но все достижимо. Главе понравилось, что в книге нет менторства, и имеется желание сделать наши города лучше. А впереди в 2024 году как раз 450-летие Уфы, к которому власти начали подготовку уже сегодня.

В конце своего рассказа Хабиров решил пофилософствовать и рассказал о главном правиле башкир – если, идя вперед, все время будешь останавливаться и бросать камни в лающих на тебя собак, то ты никогда не дойдешь до цели. Эти строки принадлежат Уинстон Черчиллю, но башкиры, с его слов, «придерживаются этого принципа уже давно и неумолимо».

Хабиров решил подарить эту книгу на 23 февраля всем главам районов.

- Уже бегаем ищем, скупаем. Нам надо 70 штук, - подытожил чиновник.